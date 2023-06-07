ГКНБ с поличным задержаны депутаты горкенеша Таш-Кумыра

ГКНБ КР при получении денежных средств в размере 25 тысяч сомов с поличным задержаны заместитель председателя городского кенеша Таш-Кумыра Б.С.С. и депутат городского кенеша С.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заместитель председателя городского кенеша Таш-Кумыра Б.С.С. и депутат городского кенеша С.Н.А. под угрозой организации различных проверок и вынесения вопроса о соответствии занимаемой должности вымогал у главы органа местного самоуправления денежные средства в размере 25 тысяч сомов.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.208 (Вымогательство) УК КР. Решением суда депутаты заключены под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО ГКНБ, ведется следствие".