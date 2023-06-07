Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

ГКНБ с поличным задержаны депутаты горкенеша Таш-Кумыра

77  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР при получении денежных средств в размере 25 тысяч сомов с поличным задержаны заместитель председателя городского кенеша Таш-Кумыра Б.С.С. и депутат городского кенеша С.Н.А. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что заместитель председателя городского кенеша Таш-Кумыра Б.С.С. и депутат городского кенеша С.Н.А. под угрозой организации различных проверок и вынесения вопроса о соответствии занимаемой должности вымогал у главы органа местного самоуправления денежные средства в размере 25 тысяч сомов.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.208 (Вымогательство) УК КР. Решением суда депутаты заключены под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО ГКНБ, ведется следствие".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430211
Теги:
вымогательство, задержание, Таш-Кумыр, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  