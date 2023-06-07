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Фиксируется скопление авто перед КПП "Ак-Тилек" и "Кен-Булун"

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- Назгуль Абдыразакова
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 16:00 07 июня 2023 г. наблюдается скопление транспортных средств перед контрольно-пропускными пунктами "Ак-Тилек-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный".

По его данным, в очереди перед КПП "Кен-Булун-автодорожный" около 110 автомашин, а перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" на выезд из Кыргызстана находится около 140 автомашин.

Скопление носит цикличный характер и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы Кыргызской Республики.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики отмечает, что грузовые автотранспортные средства со скоропортящейся продукцией пересекают госграницу вне очереди.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

"Отметим, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков нет.

Жалоб и претензий со стороны водителей и грузоперевозчиков к Пограничной службе ГКНБ Кыргызской Республики не зафиксировано" -говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430213
Теги:
граница, Казахстан, транспорт, Кыргызстан, Погранслужба
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