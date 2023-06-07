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В Сокулукском районе разыскивают несовершеннолетних брата и сестру

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе разыскивают несовершеннолетних брата и сестру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратились родственники, об оказании содействия в розыске Арзыматовой Айсезим Данияровны 2010 г.р. и Арзыматова Алинур Данияровича 2020 года рождения которые 4 июня 2023 года вышли из дома, расположенного в селе Ново Павловка Сокулукского района и не вернулась

Приметы: рост 160-165 см., глаза черные, волосы черные до плеч, худощавого телосложения, лицо светлое.

Была одета: свитер серо-черного цвета, классические брюки черного цвета, на ногах кроссовки белого цвета.

Граждан владеющих какой-либо информацией о местонахождении Арзыматовой Айсезим Данияровны Арзыматова Алинур Данияровича, милиции просит сообщить в по тел: 03134 5-33-80 (дежурная часть), 0558 86-14-86 (группа розыска)


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URL: https://www.vb.kg/430214
Теги:
Сокулукский район, Чуйская область, пропали дети
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