В Сочи стартовала выставка "Евразия - наш дом" с участием 30 компаний из КР

Сегодня в городе Сочи проводится выставка "Евразия - наш дом", в рамках которой были подготовлены национальные выставочные стенды – "Сделано в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, выставка проводится в целях презентации конкретных достижений и наработок интеграционного характера, а также отражения результатов совместной деятельности предприятий стран Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС, Союз) по кооперационному сотрудничеству, включая результаты совместных проектов государств - членов Союза.

Между тем, Кыргызскую Республику представляют свыше 30 компаний- производители промышленной, пищевой, сельскохозяйственной продукции, а также компании из текстильно-швейной промышленности.