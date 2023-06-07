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В Сочи стартовала выставка "Евразия - наш дом" с участием 30 компаний из КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в городе Сочи проводится выставка "Евразия - наш дом", в рамках которой были подготовлены национальные выставочные стенды – "Сделано в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте КР.

По ее данным, выставка проводится в целях презентации конкретных достижений и наработок интеграционного характера, а также отражения результатов совместной деятельности предприятий стран Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС, Союз) по кооперационному сотрудничеству, включая результаты совместных проектов государств - членов Союза.

Между тем, Кыргызскую Республику представляют свыше 30 компаний- производители промышленной, пищевой, сельскохозяйственной продукции, а также компании из текстильно-швейной промышленности.


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URL: https://www.vb.kg/430215
Теги:
промышленность, Россия, сельское хозяйство, швейная отрасль, Кыргызстан, производство
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