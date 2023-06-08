В Чолпон-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Сочи принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В повестке заседания было обозначено 10 вопросов в том числе в сфере дальнейшего развития свободной торговли, регулирования алкогольного рынка в рамках ЕАЭС, интегрированной информационной системы и цифровой повестки, электроэнергетического рынка Союза.

Главы правительств заслушали доклад о реализации Первого пакета мероприятий ("Дорожной карты") по сотрудничеству государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки.

Также по итогам рассмотрения инициативы Российской Федерации Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами поручено проработать вопрос создания Евразийского рейтингового агентства.

Создание подобной организации позволит повысить уровень финансовой независимости стран евразийского региона, будет способствовать увеличению взаимных инвестиций, а также позволит устранить ряд чувствительных препятствий на внутреннем рынке Союза.

Кроме этого, стороны подробно обсудили исполнение предыдущих поручений и договоренностей в рамках Евразийского Межправительственного совета.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета согласовано провести в августе 2023 года в Чолпон-Ате.