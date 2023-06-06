Деятельность биолабораторий представляют прямую угрозу для любой страны

Соединенные Штаты Америки создали по всему миру более 400 закрытых биологических лабораторий. Большая их часть сосредоточена в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе – то есть, по периметру России и по соседству с Китаем, двумя геополитическими соперниками США. В российских и китайских СМИ в последнее время появилось множество публикаций о военной направленности данных лабораторий, однако официальные лица в Вашингтоне это отрицают. Тем не менее и в самих Соединённых Штатах есть люди, разделяющие обеспокоенность.

Один из них – Уэйн Джеймс Гласс из штата Огайо. Он учился в Северо-Западном университете, работал социальным психологом, после чего был переведён в Вашингтон, где в Национальном институте Джорджии долгое время работал на федеральное правительство. Работа эта была связана с эпидемиологией и созданием новых медицинских препаратов. Он убеждён, что значительная часть деятельности американских биолабораторий посвящена военным целям, пишет Asia-today.news:

"Я бы сказал, что наличие подобных лабораторий на границах России и других государств Центральной Азии – серьезная угроза. Поясню это на примере Казахстана, в котором имеются американские лаборатории. У России с этой страной почти "прозрачная" граница. Но если бы я отвечал за данную сферу, если бы я был ханом или царём, я был бы очень осторожен. Разве кто-то может быть уверен в безопасности работы американских лабораторий в Казахстане? Я думаю, что угроза высока – они могут что угодно попытаться переправить через границу. Люди из Казахстана могут легко провезти бутылку в Россию и выпустить инфекцию. И я думаю, что эта угроза реальна, вероятно, похожий способ использовался раньше для распространения гриппа. На россиян и население стран Центральной Азии выпускались разные вирусы", - отмечает он.

По словам эпидемиолога, минобороны США в 2018 или 2019 годах делало запрос на сбор биологических образцов в Казахстане.

"Предполагалось собрать там биообразцы русских, чтобы военные могли "повозиться" с их ДНК. Это позволило бы увидеть, что мы можем сделать, чтобы причинить русским особый вред. Ко мне тоже обращались с подобными предложениями, и я рад, что не пошёл на это. А разговаривал со мной на эту тему человек, представлявший Институт рака. У меня большой опыт работы – в отделе разработки лекарств я трудился почти 20 лет. Таким образом, я изучил каждый шаг протокола – от исследований на животных до опытов на человеке. Поэтому я не верю в заверения вроде: "правительство проводит исследования, чтобы защитить американцев от биооружия". Они не могут проводить подобные исследования, сами при этом не создавая биооружие и не тестируя его в своей лаборатории", - рассказывает Уэйн Джеймс Гласс.

По его словам, своеобразным сигналом для него стало то, что ответственным за борьбу с пандемией коронавируса в США был назначен глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Он в своё время занимался разработкой биологического оружия! Подозрительно, что до сих пор никто толком не сказал, что такое Сovid-19. Никто! Правительство не разглашает, что это за болезнь. Ничего удивительного: правительство не будет публиковать подробности, если болезнь можно идентифицировать как нечто реальное (созданное в лаборатории) – люди бы этого не поняли, не оправдали. Так что для меня всё было понятно. Если взять соответствующие исследования биолаборатории в университете Северной Каролины и лаборатории Колумбийского университета в Нью-Йорке, то мы получились две картины, совпадающие с описанием болезни китайской летучей мыши из Уханя. Университеты были вовлечены в исследование по модификации атипичной пневмонии из гриппа летучих мышей и превращению её в инфекционное заболевание человека. Вот моё мнение, основанное на научном анализе: они произвели биологическое оружие. В этом нет никаких сомнений", - уверен он.

Так что доклад Госдумы РФ о биолабораториях США появился вовремя. В нём перечисляются опасности, которые представляет американская деятельность по разработке биологического оружия.

"Эта деятельность представляют прямую угрозу для любой страны, которая находится рядом с этими лабораториями, включая Россию, Казахстан, Кыргызстан, Грузию, и, может быть, балканские государства. В докладе даны правильные рекомендации. В рамках этого вам предстоит проделать большую работу в области обеспечения собственной безопасности", - подчеркнул он.