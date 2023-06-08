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Разработан эскиз размещения реклам на фасадах зданий Бишкека (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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По проспекту Манаса управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек по поручению мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова активно демонтируются входные группы, вывески, навесы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, "Бишкекглавархитектура" разработала эскизный проект размещения рекламных конструкций на фасадах зданий, расположенных по проспекту Манаса-Ч.Айтматова и улице Ю.Абдрахманова-Б.Баатыра.

Так, разработан эскиз для зданий по проспекту Манаса от проспекта Чуй до улицы Боконбаева:

- ул. Токтогула, 171/1;

- пр. Манаса, 7,9,10,16,22,22а,26,30,34,38,40,41,41а,47,49,57,59,164;

- ул. Московская, 164,165;

- ул. Токтогула 171/1.

- по улице Б.Баатыра дом №13, №35, проспекту Ч.Айтматова, дом №16.

Отметим, что при необходимости муниципалитет готов рассмотреть разработку проекта индивидуально на каждое здание.

Мэрия города Бишкек убедительно просит предпринимателей приводить свои объекты в соответствие с архитектурными требованиями в целях улучшения эстетического облика столицы.


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URL: https://www.vb.kg/430232
Теги:
благоустройство, Бишкек, архитектура
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