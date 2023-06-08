Разработан эскиз размещения реклам на фасадах зданий Бишкека (фото)

По проспекту Манаса управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек по поручению мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова активно демонтируются входные группы, вывески, навесы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, "Бишкекглавархитектура" разработала эскизный проект размещения рекламных конструкций на фасадах зданий, расположенных по проспекту Манаса-Ч.Айтматова и улице Ю.Абдрахманова-Б.Баатыра.

Так, разработан эскиз для зданий по проспекту Манаса от проспекта Чуй до улицы Боконбаева:

- ул. Токтогула, 171/1;

- пр. Манаса, 7,9,10,16,22,22а,26,30,34,38,40,41,41а,47,49,57,59,164;

- ул. Московская, 164,165;

- ул. Токтогула 171/1.

- по улице Б.Баатыра дом №13, №35, проспекту Ч.Айтматова, дом №16.

Отметим, что при необходимости муниципалитет готов рассмотреть разработку проекта индивидуально на каждое здание.

Мэрия города Бишкек убедительно просит предпринимателей приводить свои объекты в соответствие с архитектурными требованиями в целях улучшения эстетического облика столицы.