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Трансгендер из России оскорбил ребенка в Алматы (видео)

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Известный под псевдонимом Хилми российский трансгендер, находясь в Алматы, оскорбил мальчика на улице. Он также нелестно выразился о Казахстане, передает Liter.kz.

В соцсети Хилми выложил видео, на котором общается с мальчиками на скейт-площадке в Алматы. Видимо, после того как мальчик выкрикнул что-то в его адрес, россиянин назвал его мамбетом.

Слышь, коза. Что такой агрессивный? У меня в России таких не любят. Мамбет! – сказал он.

Россиянин назвал Казахстан одной из самых депрессивных стран.

Тут так скучно, люди кроме подписчиков как ненастоящие, плюс я тут не востребована от слова совсем, – написал он в Telegram.


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URL: https://www.vb.kg/430234
Теги:
дети, Казахстан, Россия
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