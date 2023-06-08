Трансгендер из России оскорбил ребенка в Алматы (видео)

Известный под псевдонимом Хилми российский трансгендер, находясь в Алматы, оскорбил мальчика на улице. Он также нелестно выразился о Казахстане, передает Liter.kz.

В соцсети Хилми выложил видео, на котором общается с мальчиками на скейт-площадке в Алматы. Видимо, после того как мальчик выкрикнул что-то в его адрес, россиянин назвал его мамбетом.

Слышь, коза. Что такой агрессивный? У меня в России таких не любят. Мамбет! – сказал он.

Россиянин назвал Казахстан одной из самых депрессивных стран.

Тут так скучно, люди кроме подписчиков как ненастоящие, плюс я тут не востребована от слова совсем, – написал он в Telegram.