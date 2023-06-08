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Большая игра. О роли Кыргызстана в новой битве за Центральную Азию

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Одним из значимых событий июня мог стать саммит "Европейский Союз – Центральная Азия" в Чолпон-Ате, где собрались лидеры стран нашего региона и глава Евросовета. Оптимисты ожидали, что там прозвучат заявления о запуске конкретных проектов ЕС на территории ЦА. К примеру, в энергетике, сельском хозяйстве или добыче полезных ископаемых – тех сферах, где у наших стран наибольший потенциал. Однако дело ограничилось лишь… выпуском пресс-коммюнике с дежурным заявлением о важности укрепления сотрудничества.

Интересно, что мешало ЕС развивать с нами отношения раньше? Ведь мы, страны ЦА, независимы уже 32 года. Видимо, европейцам наш регион просто не интересен. Да мы и по менталитету разные. Народы Центральной Азии всегда отличало свободолюбие и наличие крепкого внутреннего стержня, а современные европейцы, мягко говоря, не такие.

В чем тайный (а иногда и явный) смысл визитов западных чиновников в Центральную Азию? Давайте разберемся.

В глубоком кризисе

Одно время Евросоюз был очень перспективным объединением и реальным конкурентом США в политике и экономике. Однако постепенно из-за ряда стратегических ошибок своих руководителей ЕС стал полностью зависим от Америки. И те, и другие сегодня переживают глубокий кризис, в который сами же себя и загнали.

Больше всего "постарались" американцы. Занимаясь различными финансовыми махинациями, они фактически довели себя до дефолта. При этом делают вид, что ничего плохого не происходит, а для решения экономических проблем просто продолжают бесконтрольно печатать доллары. Раньше это сходило им с рук. Но сегодня ничем не обеспеченный доллар утратил былой авторитет: его доля в резервах, активах и расчетах между странами мира рухнула с 73% в 1991 году до 47% по итогам 2022-го. И это стало самым низким показателем в истории.

Чтобы не страдать в одиночку, американцы спровоцировали в Восточной Европе мощный кризис, обвинили Россию, ввели против нее санкции и вынудили европейцев к ним присоединиться. В результате те лишились в лице РФ надежного торгового партнера и пострадали больше всех.

Ответ на ультиматум

У большинства недавних визитов европейских чиновников в КР и соседние республики одна цель – уговорить местные власти ввести антироссийские санкции. Видимо, им обидно, что мы до сих пор этого не сделали и спокойно ведем с Россией взаимовыгодное сотрудничество. Хотя, скорее всего, они просто выполняют очередные указания своих заокеанских манипуляторов.

Те, кстати, тоже не бездействуют. Во время апрельского визита в КР заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности Узра Зея предложила нашим властям заключить новое соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (прежнее денонсировано в 2015-м по вине американцев). Эксперты расценили это как ультиматум и требование присоединиться к западному антироссийскому фронту. Ответом нашего президента стал визит в Москву на празднование Дня Победы и переговоры с Владимиром Путиным.

А смысл?

Наши власти ведут себя зрело: дают гостям из Европы и США дипломатичные ответы, а поступают в соответствии с национальными интересами. То есть максимально прагматично. Вероятнее всего, они понимают, что для Запада мы – не более чем инструмент в борьбе с РФ и Китаем. Россия же была и остается нашим стратегическим партнером.

"Всем, кто еще сомневается, с кем быть Кыргызстану, предлагаю немного освежить в памяти историю. В середине позапрошлого века заключен договор о вечной дружбе кыргызов и русских. Этот документ все еще не утратил актуальности, – отметил политолог Токтогул Какчекеев. – У нас с РФ тесные торговые связи. Мы вместе входим в ЕАЭС, подписали Договор о коллективной безопасности и ряд других межгосударственных соглашений. И мы верны своим обязательствам".

"А вот с Америкой наши отношения развиты слабо. Особенно после ухода военных США с базы в Манасе. Серьезного влияния в Кыргызстане она не имеет", – добавил он.

По итогам 2022 года объем взаимного товарооборота между КР и РФ вырос на 40,8% и составил рекордные $3 миллиарда 234 миллиона. Трудовые мигранты перевели из России в Кыргызстан $2 миллиарда 780,2 миллиона. Прямо сейчас РФ реализует в КР целый ряд стратегических проектов в энергетике и образовании. Ни одна страна не имеет для нас такого значения, как РФ. И какой нам смысл портить себе жизнь, вводя против нее санкции?


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URL: https://www.vb.kg/430238
Теги:
Европа, Россия, США, Кыргызстан
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