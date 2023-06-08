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ГКНБ задержан замглавы "Иссык-Кульское пароходство" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР выявлена устойчивая коррупционная схема в Балыкчинском филиале "Иссык-Кульское пароходство" ГП "Кыргызкомур", созданной для хищения угля при поставке на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлены факты реализации угля путём списывания потерь твердого топлива при осуществлении его перевозок железнодорожным путем, со станции филиала "Иссык-Кульское пароходство" до ТЭЦ города Бишкек, а также в ходе хранения угля на складах Балыкчы.

"Согласно предварительному аудиторскому заключению в период с 2021 по 2023 годы недостача угля в филиале "Иссык-Кульское пароходство" ГП "Кыргызкомур" составляет порядка 6 362,1 тонн, что в совокупности составляет 18 млн 995 тысяч сомов.

Кроме этого, установлены факты незаконного списывания ГСМ и нарушения при проведении процедур государственных закупок с аффилированными компаниями.

7 июня 2023 года на основании санкции суда были проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты, имеющие значение для уголовного дела документы и огнестрельное оружие с боеприпасами, а также подложные государственные номера для автотранспортных средств.

Также, со стороны Госкомитета был задержан заместитель директора филиала У.Т. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 337 ч.3 УК Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие и проводятся все необходимые мероприятия по установлению всей суммы причиненного ущерба и других причастных к преступлению лиц".


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URL: https://www.vb.kg/430249
Теги:
коррупция, уголь, Бишкек, ТЭЦ
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