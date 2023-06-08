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В городе Сочи проходит выставка "Евразия – наш дом"

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С 7 по 9 июня в Сочи в парке науки и искусства "Сириус" в рамках Евразийского межправительственного совета проводится выставка "Евразия – наш дом". Под выставочную экспозицию предполагается выделить 7 тысяч квадратных метров площадей.

Особенностью данной выставки является подход заполнения выставочных площадей, который предполагает смешанное размещение стендов стран-участниц мероприятия, с разделением, не по страновому, а по кластерному отраслевому признаку.

Тематики выставочных зон на данной выставке: промышленная кооперация, транспорт и логистика, цифровизация и цифровое развитие, финансы, туризм и спорт, продовольственная безопасность и энергетика. При этом акцент делается на интеграционную составляющую представляемых проектов, решений, производств и технологий.

Для участия в выставке помимо государств – членов ЕАЭС приглашены страны СНГ и страны-партнеры ЕАЭС.

Выставку посетили премьер-министры стран-участниц, в ходе которой гости высокого уровня ознакомились и представили коллегам лучшие промышленные наработки своих стран. Стенды Кыргызской Республики вызвали оживленный интерес у посетителей выставки.

Тем самым, данная выставка является ценной возможностью для участниц продемонстрировать свои лучшие промышленные, технологические наработки в различных отраслях.

Кыргызская Республика представлена на выставке 30 компаниями из различных отраслей. Передовые компании – производители пищевой отрасли, швейной, медицинской, строительной, легкой промышленности и др. отраслей выступают экспонентами на данной выставке. Продукция известных на территории Кыргызской Республики, так и на территории ЕАЭС компаний и торговых марок как ОсОО "Куликовский торт", ОсОО "Экопродукт Азия" (торговая марка напитков "Органик"), ОсОО "Автомаш-радиатор", ОсОО "Интергласс", ОсОО "Салих", ОсОО "Бигсер Спорт", ОсОО "Скай Индастриал Групп" и др. выставлена на выставочные площади.

В целях поддержки экспортного потенциала отечественных производителей, представленности отечественной продукции на международном мероприятии высокого уровня и возможности установления деловых контактов на полях выставки, государством была оказана финансовая поддержка по участию, содействие по логистическим вопросам в части транспортировки и соответствующего сопровождения. При этом, Министерство экономики и коммерции КР приняло активное участие по данному направлению работы.

Напомним, первая выставка подобного рода в пространстве ЕАЭС прошла в рамках первого Евразийского экономического форума в мае прошлого года в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/430250
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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