Солдату-контрактнику не хватало зарплаты. Поэтому сбежал

Младший сержант, командир гранатометного отделения горно-стрелкового батальона приговорен к одному году пробации за дезертирство.

Служил С.Т. с 2020 года на контрактной основе. И 9 марта 2023 года вдруг не явился на службу. Появился только 20 апреля – не сам, а был задержан и доставлен в военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.

С.Т., как рассказывают сослуживцы, по характеру спокойный, неконфликтный. Поставленные перед ним боевые задачи выполнял исправно. В какой-то момент начал опаздывать на службу без объяснения причин. А в начале марта и вовсе пропал. Выключил телефон и не появлялся по месту жительства.

6 апреля, что примечательно, у С. истекал срок контракта. Не дотерпел, получается, чуть меньше месяца.

На заседании Первомайского районного суда С. вину признал и показал, что вынужден был оставить службу из-за кредитов. Зарплаты контрактника в 40 000 сомов для погашения кредита ему не хватало, поэтому сбежал и устроился разнорабочим. Просил суд вынести приговор законный и справедливый, но по возможности мягкий.

Суд пошел ему навстречу и приговорил к одному лишения свободы, заменив это наказание годичным пробационным надзором.