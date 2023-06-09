Погода
$ 87.38 - 88.07
€ 93.50 - 94.50

Солдату-контрактнику не хватало зарплаты. Поэтому сбежал

352  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Младший сержант, командир гранатометного отделения горно-стрелкового батальона приговорен к одному году пробации за дезертирство.

Служил С.Т. с 2020 года на контрактной основе. И 9 марта 2023 года вдруг не явился на службу. Появился только 20 апреля – не сам, а был задержан и доставлен в военную прокуратуру Бишкекского гарнизона.

С.Т., как рассказывают сослуживцы, по характеру спокойный, неконфликтный. Поставленные перед ним боевые задачи выполнял исправно. В какой-то момент начал опаздывать на службу без объяснения причин. А в начале марта и вовсе пропал. Выключил телефон и не появлялся по месту жительства.

6 апреля, что примечательно, у С. истекал срок контракта. Не дотерпел, получается, чуть меньше месяца.

На заседании Первомайского районного суда С. вину признал и показал, что вынужден был оставить службу из-за кредитов. Зарплаты контрактника в 40 000 сомов для погашения кредита ему не хватало, поэтому сбежал и устроился разнорабочим. Просил суд вынести приговор законный и справедливый, но по возможности мягкий.

Суд пошел ему навстречу и приговорил к одному лишения свободы, заменив это наказание годичным пробационным надзором.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430254
Теги:
дезертирство, суд, Бишкек, Вооруженные силы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  