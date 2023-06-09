На Иссык-Куле мужчина ловил рыбу, занесенную в Красную книгу

8-июня примерно 7.30 часов утра, в прибрежной зоне пруда, расположенный на участке Кош-Кара-Кол Тонского района сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области вовремя проведения рейда задержали 38-летнего Б.Ы., жителя села Тосор Джети-Огузского района. У мужчины было обнаружено и изъято резиновая лодка, синтетическая рыболовная сеть длиною около 320 метров и незаконно выловленные рыбы в количестве 39-штук. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, среди изъятой рыбы оказалось 10 штук рыбы "Сазан", 9 штук рыбы "Карась", 5 штук рыбы "Чебак". Милиционеры также зафиксировали факт незаконной добычи предположительной рыбы "Иссык-Кульская маринка" в количестве 15 штук, которая занесена в Красную книгу Кыргызской Республики.

Данный факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Тонского района и собранные материалы переданы в следственную службу. Для определения видов изъятых рыб и нанесенного ущерба, материалы также направлены в соответствующие государственные органы.

Ведется проверка.