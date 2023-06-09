Погода
$ 87.38 - 88.07
€ 93.50 - 94.50

В Бишкеке произошел крупный пожар на складе. Пожар локализован (видео)

371  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь на 9 июня в МЧС поступила информация о пожаре в районе улиц Кулатова и Матросова на складе Сырбазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, к тушению пожара было привлечено 10 пожарных автомобилей.

Пожар локализован в 04:39, и в настоящее время ведутся работы по полной ликвидации огня

"Примерная площадь возгорания составляет 3800 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены стройматериалы, мыломоющие средства и соседние склады.

Также спасатели Бишкекской городской службы спасения оперативно вывезли 22 кислородных баллона и 5 баллонов с пропаном, устранив опасность взрыва.

Как сообщают очевидцы, на место приехали около сотни продавцов и предпринимателей, некоторые из которых пытались спасти свой товар самостоятельно.

В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430258
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  