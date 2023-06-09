В Бишкеке произошел крупный пожар на складе. Пожар локализован (видео)

В ночь на 9 июня в МЧС поступила информация о пожаре в районе улиц Кулатова и Матросова на складе Сырбазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, к тушению пожара было привлечено 10 пожарных автомобилей.

Пожар локализован в 04:39, и в настоящее время ведутся работы по полной ликвидации огня

"Примерная площадь возгорания составляет 3800 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены стройматериалы, мыломоющие средства и соседние склады.

Также спасатели Бишкекской городской службы спасения оперативно вывезли 22 кислородных баллона и 5 баллонов с пропаном, устранив опасность взрыва.

Как сообщают очевидцы, на место приехали около сотни продавцов и предпринимателей, некоторые из которых пытались спасти свой товар самостоятельно.

В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация.