10 июня в Бишкеке состоится общегородской субботник. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, при уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей прилегающих к собственным зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов.
Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями. Акимиаты уже раздали уведомления хозсубъектам об участии в субботнике.
Мэрия призывает граждан принять активное участие в общегородском субботнике.