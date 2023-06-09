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10 июня в Бишкеке состоится общегородской субботник

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- Назгуль Абдыразакова
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10 июня в Бишкеке состоится общегородской субботник. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, при уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей прилегающих к собственным зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов.

Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями. Акимиаты уже раздали уведомления хозсубъектам об участии в субботнике.

Мэрия призывает граждан принять активное участие в общегородском субботнике.


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URL: https://www.vb.kg/430261
Теги:
мэрия, субботник, Бишкек
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