10 июня в Бишкеке состоится общегородской субботник. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, при уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей прилегающих к собственным зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов.

Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями. Акимиаты уже раздали уведомления хозсубъектам об участии в субботнике.

Мэрия призывает граждан принять активное участие в общегородском субботнике.