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Бакетаев: Курултаевцев возмущает уничижительное отношение депутатов ЖК

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- Бакыт Басарбек
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Закон о Курултае, ранее состоявшийся из 22 статей, был принят в усеченном варианте, и теперь в нем осталось 15 статей. Сокращённые статьи регулировали деятельность местных курултаев. По большому счету, определённая логика в сокращении статей возможна и была, но курултаевцев возмутили комментарии некоторых депутатов уничижительного характера по отношению к ним. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог и делегат народного Курултая Бакыт Бакетаев.

"Вследствие чего, совершенно естественно, что в ватсап-группах курултаевцев начал кипеть "разум возмущенный", пошли призывы разогнать депутатов, назначить новые выборы, собрать большой митинг у здания ЖК, отозвать мандаты некоторых депутатов, отличившихся в мастерстве сарказма и сатиры по отношению к курултаевцам.

На первый взляд, вроде бы ничего особенного в этом законодательном процессе нет, однако учитывая пассионарный характер некоторых курултаевцев процесс организации и проведения митинга у здания ЖК в нашей столице вполне может перерасти в нечто не управляемое. Как говорится, может созреть ситуация когда " поздно пить Боржоми".

Я не уверен, что все курултаевцы с карандашом в руках сделали анализ регулятивного воздействия, сокрашенного конституционного Закона о Курултае, но эмоциональное восприятие депутатских гротескных коментариев создало очень благоприятные условия для возникновения неуправляемых митинговых страстей.

В нашей стране очень сложно предугадать возможные варианты развития общественных страстей, так как сингулярность смешения интересов, так называемых, оппозиционных групп может породить вполне себе рисковые дестабилизирующие процессы.

Если курултаевцам удаться собрать на митинг перед зданием ЖК 500-1000 человек, то к ним могут присоединиться ещё 500-1000, а дальше больше.

Однако учитывая, то что среди курултаевцев нет богатых бизнесменов, способных профинансировать масштабные митинги, вполне вероятно приезд в Бишкек не больше ста-двести человек", - сказал политолог.


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URL: https://www.vb.kg/430268
Теги:
курултай, Бакыт Бакетаев
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