Акылбек Жапаров посетил в Сочи выставку "Евразия – наш дом"

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Сочи принял участие в осмотре главами делегаций стран Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и Совета глав правительств СНГ (СГП СНГ) выставки "Евразия – наш дом", приуроченной к заседаниям ЕАЭС и СГП СНГ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Общая площадь выставки составила более 7 тыс. кв. м. Свою продукцию на ней представили свыше 150 компаний из стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС, Содружества Независимых Государств.

На выставке также представлен стенд Кыргызской Республики, где презентованы основные достижения по ключевым направлениям евразийской интеграции, промышленной кооперации и продукция отечественных производителей.

Отдельное внимание главы правительств ЕАЭС и СНГ уделили кооперационному проекту "Евразийский электробус".

Главная цель проекта – разработка городского автобуса с электрической силовой установкой, идеально подходящего для эксплуатации в странах ЕАЭС.