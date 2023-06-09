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Акылбек Жапаров посетил в Сочи выставку "Евразия – наш дом"

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Сочи принял участие в осмотре главами делегаций стран Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и Совета глав правительств СНГ (СГП СНГ) выставки "Евразия – наш дом", приуроченной к заседаниям ЕАЭС и СГП СНГ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Общая площадь выставки составила более 7 тыс. кв. м. Свою продукцию на ней представили свыше 150 компаний из стран Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС, Содружества Независимых Государств.

На выставке также представлен стенд Кыргызской Республики, где презентованы основные достижения по ключевым направлениям евразийской интеграции, промышленной кооперации и продукция отечественных производителей.

Отдельное внимание главы правительств ЕАЭС и СНГ уделили кооперационному проекту "Евразийский электробус".

Главная цель проекта – разработка городского автобуса с электрической силовой установкой, идеально подходящего для эксплуатации в странах ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/430271
Теги:
Акылбек Жапаров, выставка, Россия
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