В Турции председателем Центрального банка впервые стала женщина

Хафизе Гайе Эркан назначена председателем Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), сообщает "Анадолу".

Хафизе Гайе Эркан стала первой женщиной - руководителем на этом посту.

- Кто такая Хафизе Гайе Эркан?

Дочь инженера и математика Хафизе Гайе Эркан является выпускницей турецкого Университета Богазичи, затем продолжила образование в Принстонском университете США. Там она стала первым студентом, завершившим 2-летнюю докторскую программу за один год, и получила звание "самого молодого профессора финансов".

Затем она прошла еще две программы - по менеджменту в Гарвардской школе бизнеса и по лидерству в Стэнфордском университете.

Свою профессиональную карьеру Хафизе Гайе Эркан начала в Goldman Sachs, затем перешла в First Republic Bank, где занимала должность старшего вице-президента. Она работала также в должности начальника инвестиционного департамента банка и сопредседателя по управлению рисками. В период ее работы активы банка возросли с 25–30 млрд долларов до порядка 250 млрд.

Хафизе Гайе Эркан в течение двух лет была членом Совета директоров ювелирной компании Tiffany & Co и членом совета директоров глобальной финансовой консалтинговой компании Marsh McLennan.

Хафизе Гайе Эркан стала известна как "Удивительная турецкая девушка" из-за ее успешной деловой жизни в США. Согласно исследованию, проведенному San Francisco Business Times в 2018 году, она была названа единственной женщиной в возрасте до 40 лет, занимавшей пост президента или генерального директора в 100 крупнейших банках Америки.

Эркан вошла в список Crain New York Business 40.

Она также входит в состав Консультативного совета Департамента исследования операций и финансовой инженерии Принстонского университета США.