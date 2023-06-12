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Токаев призвал страны ЦА вместе решать проблему водной безопасности

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- Светлана Лаптева
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Вместе решать проблему с водными ресурсами призвал страны Центральной Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В столице республики проходит самый крупный в регионе Международный форум "Астана". Все подробности с площадок – в материале "МИР 24".

Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане региональный климатический саммит под эгидой ООН. Страны Центральной Азии скоро могут столкнуться с экологической катастрофой, подчеркнул президент. Одна из проблем – обмеление водоемов. К примеру, уровень воды в двух главных реках региона Сырдарье и Амударье к 2050 году снизится почти на 15%. Это неблагоприятно скажется на странах, которые используют этот водный ресурс.

"Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, мы призываем выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала. Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер", – подчеркнул Токаев.

Акцентировал внимание президент и на том, что Казахстан прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с региональными партнерами.

"Мы намерены наращивать региональное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии. Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения Нового справедливого Казахстана", – заявил казахстанский лидер.

После Токаева выступил его коллега Садыр Жапаров. Президент Кыргызстана отметил, что с учетом дефицита и высоких цен на энергоносители возобновляемые источники энергии все больше и больше выходят на первый план. Кыргызстан же обладает значительным потенциалом в гидроэнергетической сфере, однако использует его всего лишь на 13%.

"Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обусловливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость сотрудничества в этой области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона", – сказал Жапаров.

В первый день форума столичный Конгресс-центр принял около тысячи иностранных делегатов. В нем открыты шесть диалоговых площадок. Участники обсуждают вопросы экспорта и экономики, дискутируют на темы международной стабильности и экологии.


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URL: https://www.vb.kg/430286
Теги:
вода, Касым-Жомарт Токаев
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