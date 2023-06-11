Microsoft оштрафовали на $20 млн за сбор данных о детях

Корпорация Microsoft выплатит штраф в $20 млн, чтобы урегулировать иск от Федеральной торговой комиссии США (FTC). Иск касался нарушения конфиденциальности детей в экосистеме Xbox.

FTC сообщила, что с 2015 по 2020 год Microsoft без ведома и согласия родителей собирала личные данные детей младше 13 лет, которые попытались завести учетную запись Xbox, но не завершили процесс регистрации. Эту информацию она хранила годами.

Microsoft объяснила ситуацию техническим сбоем. Корпорация добавила, что полученные таким образом данные детей никогда не использовались и не монетизировались.

Источник: app2top.ru