Садыр Жапаров поздравил работников легкой промышленности с праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 июня, поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отрасль легкой промышленности является неотъемлемой частью экономики страны, способствующей развитию промышленности в целом.

Наша легкая промышленность заслуживает особого внимания, поскольку она объединяет традиционные и современные технологии для создания качественных и функциональных продуктов, ориентированных на экспорт, и завоевывает репутацию в своей области. С гордостью отмечу, что на сегодняшний день бренд "Сделано в Кыргызстане" пользуется популярностью в государствах – членах Евразийского экономического союза. Также осуществляется большая работа по выходу на рынки Европейского Союза. Благодаря вашей работе, которая ведется на непрерывной основе, наша страна получает широкое признание и формируется позитивный имидж в этом регионе.

В настоящее время предприятия, занятые в этой области, используют современное оборудование и новые производственные технологии. Вы идете в ногу со временем и мгновенно реагируете на тенденции моды и потребности экспортных рынков. Благодаря вашей неустанной работе развивается ряд смежных отраслей: торговля, изготовление и продажа тканей и фурнитуры, ремонт оборудования, система образования, транспортная логистика.

В результате развития легкой промышленности сотни тысяч людей обеспечены работой, создаются условия для благополучия народа Кыргызстана

Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!

Благодарю вас за вашу усердную работу, которая отвечает вызовам времени.

Ваше профессиональное и творческое отношение к делу является основой успеха легкой промышленности нашей страны.

Продолжайте стремиться покорять все новые и новые вершины.

Желаю вам крепкого здоровья, непоколебимой воли и благополучной жизни.

Еще раз с профессиональным праздником!"- говорится в поздравлении президента.