Садыр Жапаров поздравил работников легкой промышленности с праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 июня, поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль легкой промышленности является неотъемлемой частью экономики страны, способствующей развитию промышленности в целом.
Наша легкая промышленность заслуживает особого внимания, поскольку она объединяет традиционные и современные технологии для создания качественных и функциональных продуктов, ориентированных на экспорт, и завоевывает репутацию в своей области. С гордостью отмечу, что на сегодняшний день бренд "Сделано в Кыргызстане" пользуется популярностью в государствах – членах Евразийского экономического союза. Также осуществляется большая работа по выходу на рынки Европейского Союза. Благодаря вашей работе, которая ведется на непрерывной основе, наша страна получает широкое признание и формируется позитивный имидж в этом регионе.
В настоящее время предприятия, занятые в этой области, используют современное оборудование и новые производственные технологии. Вы идете в ногу со временем и мгновенно реагируете на тенденции моды и потребности экспортных рынков. Благодаря вашей неустанной работе развивается ряд смежных отраслей: торговля, изготовление и продажа тканей и фурнитуры, ремонт оборудования, система образования, транспортная логистика.
В результате развития легкой промышленности сотни тысяч людей обеспечены работой, создаются условия для благополучия народа Кыргызстана
Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!
Благодарю вас за вашу усердную работу, которая отвечает вызовам времени.
Ваше профессиональное и творческое отношение к делу является основой успеха легкой промышленности нашей страны.
Продолжайте стремиться покорять все новые и новые вершины.
Желаю вам крепкого здоровья, непоколебимой воли и благополучной жизни.
Еще раз с профессиональным праздником!"- говорится в поздравлении президента.