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Садыр Жапаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11 июня, направил телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от имени всего кыргызского народа и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате лесных пожаров, бушующих на востоке Казахстана. Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, прошу передать искренние слова поддержки родным и близким погибших казахстанцев и скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме главы государства.

Отметим, что в Казахстане 12 июня объявлен днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области


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URL: https://www.vb.kg/430303
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