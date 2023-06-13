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В Кыргызстан везли героин из Ирана. Один из контрабандистов приговорен

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- Ольга Новгородцева
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Верховный суд оставил в силе приговоры предыдущих судебных инстанций в отношении гражданина Турции М.А. – 20 лет исправительной колонии усиленного режима. Несмотря на то, что преступление было совершено еще в 2015 года – по таким уголовным делам нет срока давности.

Весной 2015 года сотрудники ГКНБ получили информацию о контрабанде наркотиков из Ирана в Кыргызстан через Таджикистан и Туркменистан.

На основе этой информации чекисты вскрыли тайник в машине, находящейся на территории одной из воинских частей. В тайнике обнаружили 240 брикетов героина – в фольге, обернутых полиэтиленовой пленкой. Общий вес наркотика составил почти 126 килограммов.

Банда контрабандистов оказалась многонациональной. Одним из ее участников был турок М.А., тот самый, который не согласился с приговорами Первомайского и Бишкекского городского судов и дошел до Верховного, доказывая свое право на снисхождение и значительное сокращение тюремного срока.


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URL: https://www.vb.kg/430306
Теги:
Иран, наркотики, суд, Таджикистан, Туркменистан, Бишкек
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