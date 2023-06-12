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Драка в селе Луговое: Задержан второй подозреваемый

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В Аламудунском районе по факту хулиганства милиция задержала второго подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

10 июня 2023 года в 21:30 часов неизвестные лица в селе Луговое возле магазина "Миг" без причины избили гражданина Т.Ж., 1994 года рождения, который обратился с заявлением в ОВД Аламудунского района.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

По уголовному делу ранее по подозрению в совершении преступления был задержан житель села Ленинское гражданина К.Ж., 1992 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК КР водворен в изолятор временного содержания.

11 июня 2023 года по подозрению в совершении данного преступления задержан второй подозреваемый, житель села Ленинское гражданин К.К., 1998 года рождения, который также водворен в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/430311
Теги:
Аламудунский район, задержание, МВД
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