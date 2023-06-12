Градус выше – цены ниже. Скидки на смартфоны в O!Store

Новая акция во всех магазинах O!Store.

Жарким летом цены на смартфоны тают, и теперь их можно купить со скидкой 5%, а заодно получить нужный аксессуар на сумму скидки. Выбирайте из огромного ассортимента ostore.kg.

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Смартфон приедет к вам сам

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Покупать в O!Store - всегда выгодно.

Акция проводится с 12.06.2023 по 31.08.2023 во всех магазинах O!Store. Скидка 5% действует на все смартфоны до 50 000 сомов. На сумму скидки можно выбрать в подарок один или несколько аксессуаров. Если стоимость аксессуара превышает сумму скидки, то разница стоимости аксессуара и суммы предоставленной скидки подлежит оплате. Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.

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