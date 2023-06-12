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В Араванском районе каждая остановка обошлась в 135 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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20 современных остановок с микроклиматом функционирует в Араванском районе Ошской области плюс еще 5 готовятся к эксплуатации. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил аким данного района Сейит Кулубаев.

По его словам, каждая остановка обошлась всего в 135 тысяч сомов.

Напомним, строительство остановки в селе Тамчи Иссык-Кульской области обошлось в 840 тысяч сомов. По этому поводу президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети заявил, что она больше напоминает туалет. Позже почти за миллион сомов была построена новая остановка.


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URL: https://www.vb.kg/430316
Теги:
Араванский район, Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан, автобусная остановка
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