В Араванском районе каждая остановка обошлась в 135 тысяч сомов

20 современных остановок с микроклиматом функционирует в Араванском районе Ошской области плюс еще 5 готовятся к эксплуатации. Об этом нашему изданию vb.kg сообщил аким данного района Сейит Кулубаев.

По его словам, каждая остановка обошлась всего в 135 тысяч сомов.

Напомним, строительство остановки в селе Тамчи Иссык-Кульской области обошлось в 840 тысяч сомов. По этому поводу президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети заявил, что она больше напоминает туалет. Позже почти за миллион сомов была построена новая остановка.