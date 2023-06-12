На территории участка Сары-Булак высадили более 7 тысяч саженцев

На территории участка Сары-Булак Кок-Мойнокского лесничества Балыкчинского лесхоза высадили 6,6 тысяч саженцев пирамидального тополя в рамках экологической акции "Бир жарандан бир көчөт".

Посадка деревьев проводилась в летнее время в горах, там где только начинают таять ледники. Это стало возможным благодаря многолетним исследованиям и работам по восстановлению экосистем горных регионов.

Сама инициатива имеет большое значение для экологии региона, поскольку именно в местах таяния ледников это помогает сохранить водные ресурсы.

"Одним из наиболее эффективных способов борьбы с эрозией почвы является посадка деревьев. Деревья сохраняют почву, предотвращают выполнение почвы дождевыми или ветровыми потоками. Они также поглощают влагу, удерживая ее в почве, что способствует сохранению влаги в периоды засухи. Кроме этого, деревья уменьшают скорость ветра около поверхности земли, что также снижает эрозию" - объясняют в Лесной службе.

Директор Лесной службы Алмаз Мусаев отметил, что общая площадь лесов по республике, по словам Мусаева, составляет 1 млн 253 тысяч га или 6,2% от общей территории. В рамках акции "Жашыл Мурас", в 2022 году Лесная служба планировала посадить саженцы на территории 1130 га, фактически посажено 1177 га или 1,8 млн саженцев. План Лесной службы на 2023 год составляет 2260 га или 2,5 млн с саженцев.

"У нас утверждена концепция развития лесов до 2040 года. В документе есть обязательство увеличить площадь лесов до 10% к 2040 году", - сообщил Мусаев.

Директор службы также озвучил прогноз по достаточности водных ресурсов.

"В докладе ООН отмечается, что ближайшие 5 лет будут жаркими во всём мире. И Кыргызстан тоже не является исключением, у нас также возможно будет сохраняться жаркий климат. С одной стороны это хорошо – ледники будут таять и количество воды увеличиться. Однако, если будет засуха и отсутствие снега, то в дальнейшем будет сложно сохранить ледники", - сообщил Мусаев.

Директор службы отметил, что наблюдается цикличность маловодных периодов.

"Наши предки говорили, что за 50 лет рождается новый народ, за 100 лет появляется новая земля. Сейчас наблюдается изменение климата. Если вы замечали, то в некоторых регионах сейчас падает снег, где его раньше не было.

Весной наблюдается очень жаркая погода. Например у нас обычно пожары происходили летом, ближе к осени. А сейчас пожары происходят даже ранней весной. Это происходит, потому что зимой снега нет и сухая земля очень быстро нагревается весной. И в таких случаев вспыхивает сухая трава", - отметил Мусаев.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков сообщил, что всего в рамках "Жашыл Мурас" в 2022 году было посажено порядка 7 млн саженцев.

"Сегодня очень актуальным стоит вопрос адаптации к изменениям климата. В 2023 году мы уже явно ощущаем дефицит воды за счёт изменения климата. А увеличение площади зеленых насаждений напрямую влияет на адаптацию к изменениям климата",

- добавил министр.

Ледники в Кыргызстане, как сообщил министр, составляют порядка 50% от их общей площади в Центральной Азии.

"В прошлом году, 11 июня, мы также провели посадку в Балыкчинском лесхозе. Почему так поздно? Мы хотим показать кыргызстанцам, что период весеннего озеленения, посадки, можно продлить с помощью хранения саженцев в холодильниках. Холодильник не дает пересохнуть корневой системе и обеспечивает нужную температуру для сохранности растения.. А летнее время характеризуется более высокой влажностью, что способствует быстрому росту деревьев и и помогает зарождению лесных массивов. Прошлогодний опыт показал, что 95% саженцев, посаженных 11 июня 2022 года, принялись", - отметил министр.

Увеличение площади лесов, как объяснил министр, позволит сгладить колебания температуры.

"Колебания температуры и её повышение регулируется за счёт площади зелёных насаждений. По состоянию на 21-й год мы имели 6,2% площади покрытых лесами. В прошлом году мы посадили ближе к 7 млн саженцев, в этом году тоже увеличиваем площади. Это будет очень серьёзно влиять на колебания температур", - рассказал министр.