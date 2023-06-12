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В Кыргызстане прошли Дни открытых дверей для работающих детей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 12 июня, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка КР Асель Чынбаевой в ряде министерств и ведомств прошли Дни открытых дверей для работающих детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мероприятие организовано в рамках Всемирного дня борьбы с детским трудом, учрежденным Международной организацией труда, отмечаемого 12 июня.

В этот день в трех министерствах и ведомствах 24 работающих ребенка, разделенных по группам, совместно с руководителями государственных органов ознакомились с их деятельностью, получили ответы на интересующие их вопросы, в частности получение обязательного образования и дальнейшая трудовая деятельность.

Также одна из групп детей посетила секретариат Уполномоченного по правам ребенка, где Асель Чынбаева в теплой обстановке пообщалась с ребятами, рассказала о направлениях и пользе для детей деятельности Секретариата. В ходе беседы она поделилась с ними личным опытом получения образования и последующей трудовой деятельности, обсудила необходимость и важность получения обязательного образования, вопросы труда, не причиняющего вреда здоровью и развитию детей.

В свою очередь дети выразили благодарность за оказанное внимание, полученную полезную информацию и возможность задать интересующие их вопросы. Они отметили, что подобные встречи служат мотивацией на получение образования, правильный выбор профессии и достижение успеха.

По итогам встречи детям вручены ценные подарки.

Посещение работающих детей организовано общественным объединением "Центр защиты детей" г. Бишкек, предоставляющим полный комплекс услуг по решению тяжелой жизненной ситуации детей, и создающим условия для возвращения ребенка в семью и школу".


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URL: https://www.vb.kg/430319
Теги:
дети, Кыргызстан
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