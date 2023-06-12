Погода
$ 87.50 - 88.00
€ 93.77 - 94.77

Одрэ Азуле осмотрела ледники Адыгене и Голубина с высоты вертолета

170  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на вертолете совершила облет ледников Адыгене и Голубина в Ала-Арчинском ущелье.

Члены ее делегации совместно с заместителем председателя кабинета министров КР Эдилем Байсаловым ознакомились с текущим состоянием ледников, на которые влияют существующие проблемы, связанные с изменением климата. Директор Центрально-азиатского института исследований Земли Болотбек Молдобеков информировал о проводимых исследованиях и предпринимаемых Кыргызстаном мерах по сохранению ледников в условиях глобальных климатических кризисов.

Посещение ледников в Кыргызстане было предложено Президентом КР Садыром Жапаровым в ходе его встреч с Одрэ Азуле в 2021 и 2022 годах и связано с реализацией резолюции ЮНЕСКО "Усиление мониторинга и исследований горных ледников", принятой по инициативе Кыргызстана на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 г.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выразила готовность возглавляемой ею организации поддерживать усилия Кыргызстана по сохранению ледников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430326
Теги:
ЮНЕСКО, Кыргызстан, ледники
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  