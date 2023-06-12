Одрэ Азуле осмотрела ледники Адыгене и Голубина с высоты вертолета

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на вертолете совершила облет ледников Адыгене и Голубина в Ала-Арчинском ущелье.

Члены ее делегации совместно с заместителем председателя кабинета министров КР Эдилем Байсаловым ознакомились с текущим состоянием ледников, на которые влияют существующие проблемы, связанные с изменением климата. Директор Центрально-азиатского института исследований Земли Болотбек Молдобеков информировал о проводимых исследованиях и предпринимаемых Кыргызстаном мерах по сохранению ледников в условиях глобальных климатических кризисов.

Посещение ледников в Кыргызстане было предложено Президентом КР Садыром Жапаровым в ходе его встреч с Одрэ Азуле в 2021 и 2022 годах и связано с реализацией резолюции ЮНЕСКО "Усиление мониторинга и исследований горных ледников", принятой по инициативе Кыргызстана на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 г.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выразила готовность возглавляемой ею организации поддерживать усилия Кыргызстана по сохранению ледников.