Киев попросил Берлин в три раза больше танков Leopard

Киев обратился к властям Берлина с просьбой утроить количество поставляемых украинским военным танков германского производства. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в беседе с Tagesspiegel.

По его словам, армии Украины прежде всего необходимы в значительно большем объеме поставки западных боевых танков, бронетранспортеров и бронированных машин. В связи с этим Киев попросил ФРГ организовать в три раза больше поставок Leopard 2, так как каждый такой танк для ВСУ "на вес золота".

По мнению Мельника, Германия в состоянии предоставить намного больше Leopard 2. Он также вспомнил, что всего в рядах армии ФРГ задействованы около 300 таких танков, и это число "можно утроить, не создавая угрозы обороноспособности Германии". В заключение замглавы МИД Украины попросил власти Германии передать ВСУ еще 60 боевых машин пехоты (БМП) Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall смог в четыре раза повысить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом заявил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер. Помимо этого, как стало известно, на все еще строящемся на Украине заводе Rheinmetall через 15-20 месяцев может начаться производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51).

В январе кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст остальным странам разрешение на реэкспорт машин. В начале февраля правительство также одобрило поставку Киеву еще 178 танков Leopard 1A5.

Источник: lenta.ru