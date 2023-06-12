Почти 3 млн сомов требовали вымогатели у жителя Джалал-Абада

Почти 3 млн сомов требовали вымогатели у жителя города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 31 мая 2023 года около 21:00 55-летнего жителя Джалал-Абада, знакомые парни обманным путем вывезли на территорию Сузакского района и там угрожая ножом, забрали у потерпевшего 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) сомов и сев в автомобиль "Деу-Нексия" и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

В результате оперативно-розыскной работы, были задержаны 5 граждан. Они взяты под стражу со сроком на 2 месяца. В настоящее время ведется расследование.