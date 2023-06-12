Погода
$ 87.50 - 88.00
€ 93.77 - 94.77

Почти 3 млн сомов требовали вымогатели у жителя Джалал-Абада

105  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почти 3 млн сомов требовали вымогатели у жителя города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 31 мая 2023 года около 21:00 55-летнего жителя Джалал-Абада, знакомые парни обманным путем вывезли на территорию Сузакского района и там угрожая ножом, забрали у потерпевшего 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) сомов и сев в автомобиль "Деу-Нексия" и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

В результате оперативно-розыскной работы, были задержаны 5 граждан. Они взяты под стражу со сроком на 2 месяца. В настоящее время ведется расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430334
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, задержание, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  