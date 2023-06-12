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Новые рейсы на Иссык-Куль. GoBus открывает еще два направления

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- Назгуль Абдыразакова
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15 июня стартуют два новых направления GoBus. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, из Бишкека теперь можно добраться до санатория "Иссык-Куль Аврора" на комфортабельном автобусе. Он выезжает ежедневно в удобное для отдыхающих время – 8 часов утра с площади Победы в Бишкеке и в 18.00 из "Авроры". Билеты стоят 500 сомов.

Другой рейс будет курсировать между аэропортом "Иссык-Куль" в Тамчи и санаторием "Иссык-Куль Аврора". Выезд и прибытие шаттлбасов будет привязано к расписанию рейсов в аэропорту. Стоимость проезда – 300 сомов.

Купить билеты на Иссык-Куль, а также в природный парк Ала-Арча или аэропорт Манас, можно через мобильное приложение GoBus.

Также готовятся к запуску и другие направления GoBus, ориентированные в первую очередь для туристов и любителей активного отдыха.


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URL: https://www.vb.kg/430336
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, Бишкек, досуг, автобусы
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