Новые рейсы на Иссык-Куль. GoBus открывает еще два направления

15 июня стартуют два новых направления GoBus. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, из Бишкека теперь можно добраться до санатория "Иссык-Куль Аврора" на комфортабельном автобусе. Он выезжает ежедневно в удобное для отдыхающих время – 8 часов утра с площади Победы в Бишкеке и в 18.00 из "Авроры". Билеты стоят 500 сомов.

Другой рейс будет курсировать между аэропортом "Иссык-Куль" в Тамчи и санаторием "Иссык-Куль Аврора". Выезд и прибытие шаттлбасов будет привязано к расписанию рейсов в аэропорту. Стоимость проезда – 300 сомов.

Купить билеты на Иссык-Куль, а также в природный парк Ала-Арча или аэропорт Манас, можно через мобильное приложение GoBus.

Также готовятся к запуску и другие направления GoBus, ориентированные в первую очередь для туристов и любителей активного отдыха.