В Таласской области задержаны государственные и муниципальные служащие

10 июня 2023 года были задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области начальник отдела индивидуального жилищного строительства Таласского районного управления по градостроительству и архитектуре Т.А.А., землеустроитель Таласского районного филиала государственного учреждения Кадастр Ж.А.М. и специалист землеустроитель Нуржановского айылного аймака Таласского района И.К.К.. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что вышеуказанные лица в целях получения материальной выгоды незаконно оформили и выдали в частную собственность не трансформированные земельные участки сельскохозяйственного назначения.

По оценке специалистов, стоимость 0,15 га земель на данном участке оценивается в 1млн 300 тысяч сомов.

В настоящее время следствием проводятся соответствующие процессуальные мероприятия по установлению причинённого ущерба.