Более 640 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию по итогам 2022 года

Единую налоговую декларацию по итогам 2022 года представили 640 990 налогоплательщиков, из них в электронном виде – 583 770 деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, это по сравнению с показателями прошлого года больше на 131 322 деклараций.

В том числе декларацию представили 52 978 организаций, 197 609 индивидуальных предпринимателей, 325 740 физических лиц, а также 64 663 государственных и муниципальных служащих.

"Напомним, что декларационная кампания была проведена с начала текущего года по 1 апреля – для юридических лиц и государственных и муниципальных служащих и по 1 мая – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей"- говорится в сообщении ведомства.