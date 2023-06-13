Погода
$ 87.45 - 88.03
€ 93.77 - 94.77

Более 640 тысяч налогоплательщиков сдали декларацию по итогам 2022 года

188  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Единую налоговую декларацию по итогам 2022 года представили 640 990 налогоплательщиков, из них в электронном виде – 583 770 деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, это по сравнению с показателями прошлого года больше на 131 322 деклараций.

В том числе декларацию представили 52 978 организаций, 197 609 индивидуальных предпринимателей, 325 740 физических лиц, а также 64 663 государственных и муниципальных служащих.

"Напомним, что декларационная кампания была проведена с начала текущего года по 1 апреля – для юридических лиц и государственных и муниципальных служащих и по 1 мая – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей"- говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430343
Теги:
декларация, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  