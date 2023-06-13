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Во время рейда таксистов на Иссык-Куле инспекторы выявили 5 нарушений

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с началом летнего туристического сезона и с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителями такси, инспектора ООБДД по ОВД Тонскому району проводят рейды в предприятиях, занимающихся пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, рейд нацелен на профилактику и повышение безопасности дорожного движения.

На этот раз, инспектора дорожной безопасности проверили деятельность служб такси "Аргымак" и "Шумкар", расположенные на территории села Боконбаев. В ходе проверки у 5 водителей отсутствовали отметки о прохождении технического осмотра. В отношении них были составлены протоколы и наложены штрафы в соответствии с кодексом о правонарушениях Кыргызской Республики.

Кроме этого, сотрудники милиции напомнили водителям такси об обязанности соблюдения требований дорожной дисциплины во время летнего туристического сезона, когда поток автомашин увеличиться в несколько раз. Объяснили, как обеспечить безопасность пассажиров, и не допускать перегруз пассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/430346
Теги:
Иссык-Кульская область, рейд, безопасность, автомобили, Туристический сезон, УВД
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