В Кыргызстане открылся первый завод по производству кормов для форели

12 июня состоялось открытие первого завода по производству кормов для форели "Салих Aqua". Об этом сообщает Ассоциация развития Агропромышленного комплекса.

По ее данным, новый завод оснащен современным оборудованием, соответствующим всем международным стандартам качества. Целью проекта является развитие отечественного производства и импортозамещение.

В 2021 году компания провела мониторинг выращивания и производства форели, который показал необходимость строительства собственного предприятия по производству кормов для рыб. В настоящее время отечественные рыбоводные хозяйства столкнулись с проблемой зависимости от импортных кормов, которые являются значительной частью производственных затрат. Фермерам приходится либо использовать дорогие импортированные корма, либо приобретать низкокачественные корма, что негативно сказывается на росте, весе и качестве рыбы. Отсутствие специализированных предприятий по производству полноценных рыбных кормов, доступных для рыбоводных хозяйств, является препятствием для развития товарного рыбоводства.

Производственная мощность предприятия составляет более 5000 тонн готовых кормов в год для различных видов и возрастов рыб. Эти объемы производства позволяют покрыть 50% потребностей рынка. Основными потребителями являются рыбоводческие хозяйства Чуйской области, где суточный объем потребления корма составляет около 20 000 кг.

Линейка продукции включает в себя несколько видов кормов, разработанных специально для разных стадий развития рыбы. Одной из особенностей является использование в производстве кормов в основном местного сырья и натуральных ингредиентов. В ассортименте представлены: "Салих Aqua Junior", "Салих Aqua Bronze", "Салих Aqua Silver" и "Салих Aqua Gold". Таким образом, предприятие может обеспечить фермеров полной линейкой кормов для всех возрастных групп рыб.

Открытие первого завода по производству кормов для форели становится важным событием в развитии отечественного рыбоводства и обеспечении рынка качественными и доступными кормами. Планируется активное продвижение продукции "Салих Aqua" на международные рынки, что способствует укреплению позиций кыргызской рыбоводной отрасли.