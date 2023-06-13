В России отец смертельно ранил дочь из ружья

Житель Таймыра в Красноярском крае смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружье, которым он незаконно владел, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент с трехлетней девочкой, которая была со своей семьей, произошел в ночь с 12 на 13 июня на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от поселка Носок. "В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка СК, родители отвезли девочку, раненную в голову и спину, на моторной лодке в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).

Источник: РИА Новости