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В России отец смертельно ранил дочь из ружья

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Житель Таймыра в Красноярском крае смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружье, которым он незаконно владел, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент с трехлетней девочкой, которая была со своей семьей, произошел в ночь с 12 на 13 июня на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от поселка Носок. "В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка СК, родители отвезли девочку, раненную в голову и спину, на моторной лодке в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/430351
Теги:
оружие, Россия, погиб ребенок, семья
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