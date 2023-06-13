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Рахман Асылбеков: В Бишкеке есть зоны, где вообще нельзя строить

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После прошедших землетрясений в Турции тема сейсмической безопасности стало сегодня крайне актуальной и важной. Насколько кыргызстанцы и, в частности, жители Бишкека в этом плане могут спать спокойно, - все это вы узнаете из беседы с главным архитектором "КЫРГЫЗГИПРОСТРОЯ" и заслуженным строителем Кыргызстана Асылбековым Рахманом Кожогельдиевичем.

Он также является и. о. доцента кафедры "Градостроительство" Кыргызского Государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова и преподавателем в Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова.

Расскажите о себе?

Учился в школе-интернате в Кербене, после окончания которой поступил во Фрунзенское художественное училище. Окончив его, два года преподавал рисование и черчение. Далее поступил во Фрунзенский политехнический институт в архитектурный факультет. После института получил диплом первой степени. В Кыргызгипрострое работаю с 1975 года по настоящее время. Сейчас являюсь главным архитектором института более 20 лет. Какое-то время преподавал подготовительные курсы рисования и черчения для желающих поступить в архитектурный институт и потом преподавал уже на факультете. За время работы я в составе авторских коллективов спроектировал много общественных и жилых зданий. И самые значимые из них - это музей Владимира Ленина (ныне Исторический музей, - прим. ред.), студенческий городок университета Манас, гостиница Бишкек, детский комплекс "Алтын Балалык" и туристический комплекс "Манас Ордо".

Как изменилась архитектура в стране после СССР?

Значительно изменилась. Если проектируешь здания, то сразу надо представлять какие это экономические затраты. Надо знать новые строительные технологии. Требуются широкие знания в разных областях. Что касается изменений, то первое, изменился заказчик. Раньше был только один заказчик и чаще всего само государство. Мы жили в социалистическом строе, а сейчас частные лица и рынок уже капиталистический. В этой связи мировоззрение заказчика другое сейчас и поэтому архитектура соответственно перестроилась. Раньше государство четко представляло, какой объект хочет построить, сейчас же все иначе. Градостроительство у нас начало развиваться после Октябрьской резолюции. Население нужно было обеспечить жильем и культурно-просветительскими зданиями. Турдакун Усубалиев в этой связи понял, что нашей столице нужен облик. И по его распоряжению были построены много достопримечательных мест в городе. Сейчас в основном строят жилые комплексы, потому что потребность в этом растёт. Лично я бы хотел, чтобы больше строили объекты культурно-просветительного значения: библиотеки, театры, музеи и клубы. Это не хорошо, когда в городе ни одной новой библиотеки, а зато много кафе и ресторанов построили. Культурно-просветительные здания должны быть, они необходимы для развития общества и эта функция государства. Идеология государства заключается в том, чтобы вести и воспитывать население. Народ должен быть духовно богат, тогда и государство будет сильным.

После землетрясений в Турции тема сейсмоустойчивости стала актуальной. Скажите, если в Бишкеке произойдет землетрясение, то есть ли шанс у современных домов выстоять?

В принципе, должны устоять, потому что проектировщик рассчитывает при строительстве здания сейсмику. Проектировщики, архитекторы, инженеры, конструкторы, специалисты по водоснабжению, по отоплению вентиляции, то есть это комплекс специалистов, которые учитывают все и следят за этим. У нас в городе и в республике землетрясение может быть 9 баллов, 8 баллов, 7 баллов и 6 баллов. Территория республики сейсмоопасная, поэтому на сейсмику все и предусмотрено. Но здесь могут быть некоторые ошибки при производстве строительных работ, то есть некачественная сваренная арматура, некачественно заложенная марка бетона и так далее. Все работы проходят Государственные экспертизы на сейсмоустойчивость.

Как известно, в верхней части Бишкека есть участки, где опасно строить здания, но почему жилые объекты все же строятся там?

Там есть Ысык-Атинский разлом, который находится на стыке, где проходят горы и равнина. В этих разломах грунты слабые, и не сильно уплотненные, имеется в виду, что он может просесть. При землетрясении она колебаться будет больше. В институте сейсмостойкого строительства и сейсмологии сделана карта, где этот участок разделен на зоны: первую, вторую, третью, четвертую и пятую от этой линии разлома. На эти разломы разные требования сейсмостойки. Чем ближе к разломам, тем больше требований к конструкциям, то есть сейсмостойкость должна быть выше. А есть зоны, где вообще нельзя строить.

Какие у нас есть технологии, которые помогают создавать более эффективные и устойчивые здания?

В основном, это монолитное домостроение и каркасно-монолитное, где используются каркасно-железобетонные либо металлические конструкции. Такие здания более устойчивые к сейсмическим воздействиям.

Поддерживаете ли вы поручение кабмина проверить строящиеся дома на сейсмоустойчивость?

У нас по ходу проектирования и строительства этот контроль ведется. Но если вот такое случилось в некоторых государствах, а у нас пока ничего не случилось, но проверить все-таки надо. Потому что проверка ни к чему плохому не приведет. Допустим, в случаях некоторых недоброкачественно выполненных работ это даст положительный результат.

Автор: Медина Сейитказиева


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URL: https://www.vb.kg/430353
Теги:
строительство, Бишкек, сейсмология, архитектура
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