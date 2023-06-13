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В ГУОБДД усилят меры по выявлению нетрезвых водителей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане силами ГУОБДД с 13 по 19 июня 2023 года будут проходить рейды под названием "За рулем", сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, данные рейды будут проводиться в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время летнего туристического сезона на территории Кыргызской Республики, а также улучшения дорожно-транспортной дисциплины, профилактики безопасности дорожного движения, предупреждения аварийности и в целях эффективности работы по надзору за дорожным движением,

"Во время рейда будет уделено особое внимание водителям, управляющим автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем, не нарушайте правила дорожного движения и не садитесь за руль пьяными!" - говорится в сообщении ГУОБДД.


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URL: https://www.vb.kg/430355
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, ГУОБДД
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