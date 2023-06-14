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Сын и супруга Ислама Каримова будут судиться за наследство

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Сын первого президента Узбекистана Пётр Каримов подал в суд на экс-первую леди Татьяну Каримову. Они будут судиться за наследство, сообщает СМИ.

Судебное заседание в первой инстанции назначено на 26 июня в 10:00 в Яккасарайском межрайонном суде по гражданским делам. Это следует из открытых данных Верховного суда Узбекистана. Рассмотрением дела в суде первой инстанции займется судья Азиз Рахмонов.

Пётр – сын Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми, которая была дочерью генерального директора Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова. Их брак распался в 1969 году.

Это не первый иск Петра Каримова после смерти отца. В 2018 году Петр Каримов, несколько лет проработавший в национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", подал иск к своему работодателю о взыскании зарплаты через суд в Москве. К концу года дело было закрыто в связи с соглашением о досрочном урегулировании вопроса между истцом и ответчиком.


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URL: https://www.vb.kg/430360
Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан
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