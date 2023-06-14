Минздрав будет проводить рейд по медучреждениям Кыргызстана

Заместители министра Тилек Мамадалиев и Улан Садыков лично ознакомились с качеством оказания медицинской помощи - приема пациентов и работы дежурных врачей в ночное время, в нескольких больницах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе визита посещены больница Скорой помощи, Национальный хирургический центр, Республиканская клиническая инфекционная больница, Городской перинатальный центр и Национальный центр охраны материнства и детства. В ходе внепланового визита особое внимание было уделено вопросам скорости приема пациентов, медицинской сортировке и созданию условий для ожидания и оценили наличие очередей.

Также с пациентами были обсуждены наболевшие вопросы, касающиеся медицинской помощи.

Данные посещения были организованы с целью улучшения системы здравоохранения, особенно в ночное время, когда доступ к медицинским услугам может быть ограничен.

Руководству организаций здравоохранения указано принять меры для сокращения очередей, проведению медицинской сортировки, оптимизации рабочих процессов и улучшения коммуникации с пациентами.

По итогам посещений, с целью улучшения качества оказания медицинской помощи населению руководством Минздрава КР принято решение проводить аналогичные рейды по всей республике.