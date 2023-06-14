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Граждане Бангладеш пытались незаконно пересечь границу Кыргызстана

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- Бермет Таалайбекова
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3 июня на приграничном участке "Кум" Кызыл-Кыштакского а/а Кара-Сууйского района за попытку незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана в сторону Узбекистана (вне пункта пограничного контроля) были задержаны 4 граждане Республики Бангладеш и 1 гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в указанное время принятыми мерами по факту незаконного перехода госграницы из Узбекистана в Кыргызстан был задержан гражданин Узбекистана М.Н.Р., 1994 г.р., который оказывал посреднические услуги вышеотмеченным иностранным гражданам, при их незаконном пересечении госграницы КР с РУ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/430370
Теги:
Бангладеш, граница, Узбекистан, Кыргызстан, ГКНБ
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