Граждане Бангладеш пытались незаконно пересечь границу Кыргызстана

3 июня на приграничном участке "Кум" Кызыл-Кыштакского а/а Кара-Сууйского района за попытку незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана в сторону Узбекистана (вне пункта пограничного контроля) были задержаны 4 граждане Республики Бангладеш и 1 гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в указанное время принятыми мерами по факту незаконного перехода госграницы из Узбекистана в Кыргызстан был задержан гражданин Узбекистана М.Н.Р., 1994 г.р., который оказывал посреднические услуги вышеотмеченным иностранным гражданам, при их незаконном пересечении госграницы КР с РУ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.