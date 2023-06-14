Специалисты из РФ будут консультировать родителей детей с инвалидностью

С 16 по 21 июня в Бишкеке два высококвалифицированных специалиста из России будут на безвозмездной основе консультировать родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, в столицу прибывают представители Марфо-Мариинского медицинского центра "Милосердие".

• Коваленок Оксана Владимировна, главный врач, врач-педиатр, врач паллиативной помощи,

• Горлов Андрей Александрович, врач-невролог, руководитель направления ЛФК и реабилитации.

Российский врачи проведут осмотры и консультации пациентов младше 16 лет с неврологическими заболеваниями и ДЦП.

"Миссия Добро" – это краткосрочные выездные поездки по оказанию волонтерской помощи за рубежом, которые Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и партнеры реализуют с 2021 года. В Бишкеке проект проходит в рамках сотрудничества с ОФ "Аплифт" на базе Реабилитационного центра "Келечек".