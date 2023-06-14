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Адылбек Касымалиев: Отношения между КР и РФ вышли на новый уровень

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- Виктория Гунгер
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Бизнес-диалог Кыргызстана и России на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит впервые для нашей страны, а также то, что форум начинается именно с нашей сессии показывает, что отношения между нашими дружественными странами вышли на новый уровень. Хотя они всегда отличались теплотой. Об этом на площадке "Бизнес-диалог Россия-Кыргызстан" в рамках Форума заявил первый заместитель председателя Кабмина КР Адылбек Касымалиев, передает с ПМЭФ -2023 собственный корреспондент vb.kg.

По его словам, РФ и КР – главные торговые и стратегические партнеры.

"За последние годы они характеризуется активной динамикой. Торговый оборот между странами достигает 3 млрд долларов США, или 40, 6% за пошлый год. В этом году мы ожидаем еще более поступательный рост взаимной торговли. Этому способствуют условия в духе взаимного доверия, как в рамках ЕАЭС. Подобное сотрудничество важно для нашей республики, так как помогает обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность. Нами со своей стороны создаются все условитя для расширения бизнес-контактов, в том числе, в регионах страны", - подчеркнул Касымалиев.

Особую благодарность представитель Кабмина КР выразил РКФР, который стал мощным звеном по укреплению бизнес-контактов

"КР и РФ взаимно дополняют друг другу, что сейчас и в дальнейшем поможет реализовать экономический потенциал. КР готов работать в новых форматах. Уверен, успешное межгосударственное сотрудничество позволит расшить горизонты нашей дружбы и партнерства. В целом же подобные мероприятия важны, они приносят результативность во всех сферах. Рассчитываем на плодотворную реальную отдачу", - отметил Касымалиев.


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URL: https://www.vb.kg/430385
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
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