В турецком городе Бурдур ожил 2000-летний фонтан

В турецком городе Бурдур, расположенного в юго-западной Анатолии и известного своими археологическими памятниками, произошло интересное событие. После девятимесячного процесса восстановления из огромного фонтана в древнем городе Кибира, расположенном в районе Гёлхисар в Бурдуре, снова течет свежая родниковая вода, пригодная для питья. Реставрация монументального фонтана в древнем городе Кибира, открытом в 2016 году и включенном в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в том же году, была проведена при поддержке Министерства культуры и туризма и губернатора Бурдура.

Великолепный фонтан Кибиры, которому 2000 лет, был возведен во времена правления Римской империи. Древнее сооружение с двумя бассейнами, расположенное на третьей террасе древнего города Кибира, было построено приблизительно в 23 году нашей эры, когда город был восстановлен после сильного землетрясения. Фонтан функционировал почти 700 лет. Огромный фонтан высотой 7,5 метров и диаметром 15 метров также включает в себя конический навес, поддерживаемый колоннами. Будучи первым фонтаном Кибиры, массивное сооружение иллюстрирует, как древний город удовлетворял свои потребности в воде, и является прекрасным примером архитектурной визуальности и эстетики, представленных на агоре.

"Город гладиаторов"

Кибира расположен на западном склоне района Гёлхисар в относительно обширном жилом районе. Будучи одним из важнейших городов римской цивилизации, все архитектурные памятники, найденные в Кибире, относятся к периоду Римской империи. Важной особенностью этого объекта является то, что каждое из зданий спроектировано симметрично, так что вид на другие здания беспрепятственный. У въезда в Кибиру находится ее стадион; считающийся одним из самых великолепных в древней Анатолии. Стадион Кибира вмещал около 10 000 человек и, как считалось, принимал эпические соревнования гладиаторов – таким образом, Кибира получила свое название "Город гладиаторов".

Другими примечательными сооружениями в Кибире являются Одеон с мозаичным изображением Медузы в оркестровой части и агора, построенная вокруг торговой улицы с колоннами. Кроме того, заслуживают внимания римские бани древнего города и античный театр. Согласно древним источникам, промышленность Кибиры включала сельское хозяйство, животноводство, медицину, производство железа и керамики. Считалось, что город имел космополитическую структуру и четыре различных языка. Соответственно, утверждается, что Кибира обладала мощной экономикой и вооруженными силами.

В Бурдуре находятся два монументальных фонтана

Глава комиссии по раскопкам, доцент Шюкрю Озюдогру вместе с командой экспертов, состоящей из археологов, реставраторов и архитекторов, участвовал в обширном процессе реставрации. Во время раскопок и реставрации монументального фонтана – с двумя бассейнами и 192 архитектурными блоками, 168 из которых являются оригинальными, – было установлено, что фонтан состоял из трех основных блоков. Наблюдения показывают, что в центре фонтана возвышается круглая башня, окруженная шестью колоннами. В то же время там, где брала начало вода, были установлены шесть скульптур львов и пантер. Только две из этих статуй были обнаружены во время раскопок, и сегодня две оригинальные скульптуры выставлены в музее Бурдура.

В Бурдуре находятся два монументальных фонтана древности. Первым был обнаружен, 1800-летний фонтан Антонина в древнем городе Сагалассос в районе Агласун в Бурдуре. После завершения реставрационных работ Кибира стала вторым местом, где находится действующий древний фонтан.

В последние годы были обнаружены многочисленные исторические артефакты, которые были доставлены в музеи Турции и где ведется большая работа по археологическим раскопкам, исследованиям и спасательным работам. В 2022 году в ходе 713 археологических работ было обнаружено около 10 500 артефактов в Турции, занимающей первое место в мире по количеству археологических раскопок.