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В Украине погиб пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов

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Осужденный за коррупцию чиновник из Красноярска Максим Бархатов погиб во время участия в полномасштабном военном вторжении армии РФ в Украину в составе наемников ЧВК "Вагнер", сообщает СМИ.

Максим Бархатов, бывший глава красноярского Центра реализации социальных проектов, бизнесмен, пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу, прославился в Красноярске как чиновник-взяточник.

Компания спортсмена должна была облагородить в городе набережную. На деле там появился целый комплекс элитных бань, которые спустя годы все-таки снесли.

В 2022 году Бархатов за взятки был приговорен к шести годам колонии строгого режима. Но отбывать эти годы за решеткой он не захотел. Заключил контракт с незаконной ЧВК "Вагнер" и отправился на фронт.

Сообщается, что наемник ЧВК был убит под Бахмутом.


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URL: https://www.vb.kg/430390
Теги:
Россия, Украина
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