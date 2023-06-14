Садыр Жапаров наградил спасателей страны госнаградами (список)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 июня, принял участие в торжественном мероприятии по случаю чествования спасателей страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие началось с показа короткого фильма, посвященного спасателям Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

Выступая с речью, президент Садыр Жапаров поблагодарил за героизм и отвагу кыргызстанских спасателей, спасших человеческие жизни от гибели в разгар страшной катастрофы – землетрясения в Турции.

В своем выступлении он особо подчеркнул, как Кыргызская Республика оказалась в первых рядах тех, кто протянул руку помощи братской Турецкой Республике в столь сложной для нее ситуации, отправив спасателей на поисково-спасательные работы.

Также глава государства отметил и поблагодарил соотечественников, которые не остались в стороне и помогали каждый, чем мог, собирая разную помощь для отправки в Турцию.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения кыргызстанцам государственных наград:

За активное участие и проявленное мужество и героизм в поисково-спасательных мероприятиях после землетрясения на территории Турецкой Республики медалью "Эрдик" награждены:

- заместитель командира (по поисково-спасательной и воздушно-десантной подготовке) мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Абдулазиз уулу Садирали;

- инструктор-спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Абдымажит уулу Санжар;

- командир второй спасательной группы третьего спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, лейтенант Акматбеков Сыймык Акматбекович;

- инструктор-водолаз поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Алмасбеков Бактияр Алмасбекович;

- старший спасатель первой поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Алымкулов Чынгыз Замирбекович;

- старший спасатель-инструктор аварийно-спасательных работ первой поисково-спасательной группы первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, младший сержант Асилбек уулу Сыймык;

- преподаватель кафедры по спасательным работам учебного отдела Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Ашырбаев Талгартбек Ратбекович;

- первый заместитель командира первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Бараев Эламан Абдинабиевич;

- начальник кафедры по спасательным работам учебного отдела Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Бектурганов Азамат;

- инструктор-старшего спасателя первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Жаназаков Мирбек Куттубекович;

- командир второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Жаныбек уулу Нурсултан;

- спасатель-водолаз водолазной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Женишбеков Адилет Русланович;

- старшина-инструктор спасательных работ первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Жетимишов Жолдошбек Жетимишович;

– командир Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, подполковник Жолдошбаев Ырыспек Тынчтыкбекович;

– начальник отдела подготовки к вступлению в программу ИНСАРАГ учебного отдела Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Жумамүдүнов Темирлан Жумабекович;

– инструктор-спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Замир уулу Урмата;

– командир авторемонтной группы автомобильной и инженерной службы тыла Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Замирбек уулу Азамата;

– фельдшер-спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Исаев Руслан Кубанычбекович;

– дежурный комендантской службы Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, капитан Кабылбеков Мырзабек Кабылбекович;

– начальник учебного отдела Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Кадыров Талантбек Сапарбаевич;

– инструктор-спасатель второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Калил уулу Айкөлбек;

– старший офицер оперативного и мобилизационного отдела Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Каныбеков Жаныбек Каныбекович;

– спасатель-радист второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Карабеков Нурсултан Жүрсүнбекович;

– инструктор-водолаз поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Кубатбек уулу Арзыбек;

– начальник склада службы радиационно-химической (бактериологической) защиты Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший прапорщик Кудайбердиев Дыйканбай Мустапаевич;

– командир второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, лейтенант Кузалиев Жакшылык Русланович;

– спасатель-инструктор третьей мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Кутубай уулу Абдумалик;

– инструктор-старшего водолаза первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Мадиев Жылдызбек Эркинбаевич;

– пожарный-спасатель пожарно-спасательной части № 6 отдела чрезвычайных ситуаций по Ленинскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, младший сержант Маматсаит уулу Бабуржан;

– первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Мамбетов Азамат Муратович;

– начальник продовольственной и вещевой службы тыла Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Мустапаев Арстанбек Абийбиллаевич;

– командир поисково-спасательного отряда – заместителя начальника Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, капитан Мусуралиев Эрлан Нурланович;

- старший техник Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, прапорщик Оморбеков Рыспай Тойчубекович;

– спасатель-инструктор третьей поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Оморов Бекзат Анарбекович;

– бывший сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Солпуев Джалил Качкынбекович;

– старший инструктор-спасатель второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Талайбек уулу Элеман;

– офицер отдела радиосвязи управления связи Центра управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Торобеков Асангазы Темирбекович;

– командир второй поисково-спасательной группы первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Туратбек уулу Шергазы;

– старший офицер отделения пожаротушения и профилактики пожаров отдела чрезвычайных ситуаций по Ленинскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, лейтенант Урматбек уулу Ислам;

– начальник склада горюче-смазочных материалов службы по материально-техническому и продовольственному обеспечению тыла Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший прапорщик Ушуров Ришат Сауджанович;

– старший инструктор-спасатель третьей поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Эсенбеков Эльдар Алманбетович.

Медалью "Данк" награждены:

– командир мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Бекташов Манас Маматжанович;

– заместитель командира Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по работе с личным составом – начальник отдела правового обеспечения и воспитательной работы, майор Исабеков Алтынбек Абдукаримович;

- заместитель командира Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по работе с личным составом, подполковник Мырзаев Нурдинбек Орозович;

– начальник отдела пожаротушения, профилактики пожаров и аварийно-спасательных работ – заместитель начальника Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Таласской области, майор Торокулов Нурлис Нурмамбетович;

– начальник противопожарно-спасательной части № 11 Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, капитан Төлөмүшов Акылбек Жанышович;

– начальник кафедры повышения квалификации офицеров, прапорщиков и подготовки спасателей учебного отдела Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Хабибулаев Кубанычбек Колдошбаевич.

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

– старший инструктор-спасатель четвертой спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Абдурашит уулу Байжигита;

– командир первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Абдыбаев Ильяс Анаркулович;

– спасатель-фельдшер первой спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Абышов Бакай Емирланович;

– командир второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, лейтенант Авазбеков Эльгиз Авазбекович;

– старший спасатель второй спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший сержант Азыранкулов Айбек Акматбекович;

– ведущий специалист отдела подготовки к вступлению в программу ИНСАРАГ Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек Акылбекова Айзада Акылбековна;

– старший спасатель-инструктор аварийно-спасательных работ первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, младший сержант Алымкулов Азамат Бурканбекович;

– спасатель-инструктор по вождению второй поисково-спасательной группы первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, младший сержант Апиев Мирлан Алтынбекович;

– фельдшер медицинской службы Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Асымбаева Зейнегүл Асановна;

– начальник склада службы связи Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Ашимбеков Нурлан Маматкарыевич;

– начальник продовольственного склада продовольственной и вещевой службы тыла Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Ашырбек уулу Бакай;

– инструктор-спасатель первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Бакиров Нуртилек Топчибаевич;

– начальник продовольственного склада службы по материально-техническому и продовольственному обеспечению тыла Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Бакытбеков Багдад Бакытбекович;

– спасатель-связист четвертой спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Бекбердиев Алишер Бархатович;

– бывший сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Бекеев Нурбек Абасканович;

– командир мобильно-спасательной роты третьего отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Божоев Алибек Манапжонович;

– инструктор по вождению материально-технической группы третьего отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, сержант Гапарали уулу Ренат;

– старший офицер пожарно-спасательной части № 11 Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, капитана Жанболотов Камбар Жанболотович;

– спасатель-инструктор второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Жаныбек уулу Бек;

– старший преподаватель кафедры повышения квалификации офицеров, прапорщиков и подготовки спасателей учебного отдела Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Жоробаев Кылычбек Сүйүтбекович;

– кинолог-инструктор кинологической группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Жумабеков Чынгыз Акматбекович;

– спасатель-санитар второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Жуматаев Бекмырз Анарбаевич;

– командир первой поисково-спасательной группы первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Зайпиев Арзымат Маркозуевич;

– преподаватель кафедры "Безопасность жизнедеятельности" Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Имеров Медербек Муратбекович;

– заместитель командира второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Исламидин уулу Рустамбек;

– начальник противопожарно-спасательной части № 2 отдела чрезвычайных ситуаций по Свердловскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, капитан Казыбек уулу Турсунбек;

– спасатель-связист второй спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Камчибеков Руслан Закирович;

– начальник службы радиационной, химической, бактериологической защиты Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Касымов Бактияр Бактугулович;

– старший спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного отряда Службы спасения Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, ефрейтор Косицын Даниил Владимирович;

– начальник службы связи Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Кушбаков Курманбек Турсунбаевич;

– спасатель-водитель первой спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Күрүчбек уулу Эсенгелди;

– кинолог кинологической группы первого поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, младший сержант Мелисбек уулу Калыйнур;

– спасатель первой поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, рядовой Мирбеков Чынгыз Мирбекович;

– водолаз-инструктор по водолазным работам второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты третьего отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Моллобаев Эдик Төлөнович;

– спасатель-инструктор второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Наматкулов Айтилек Айбекович;

– бывший сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Нурмамбетов Улан Усэнбекович;

– бывший сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Раимбеков Эржан Замирович;

– начальник управления пожаротушения и профилактики пожаров Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, полковник Расулов Акылбек Керимбаевич;

– старший спасатель-инструктор по вождению второго отделения шестого отдельного мобильного горноспасательного взвода Горноспасательной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Рыскулов Максатбек Дайырбекович;

– водолаз первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты третьего отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Сабиржанов Уларбек Адилбекович;

– начальник караула противожарно-спасательной части № 3 отдела чрезвычайных ситуаций по Свердловскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, старший лейтенант Саматбек уулу Айдарбек;

– первый заместитель командира – начальник штаба второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, майор Сариев Айбек Раимкулович;

– фельдшер противопожарно-спасательной части № 16 отдела чрезвычайных ситуаций по городу Нарын и Нарынскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Нарынской области Сарымсаков Канатбек Кубанычбекович;

– водолаз второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Сейитов Элдияр Даниярович;

– старший офицер учебно-методической части Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старшеий лейтенант Советбек уулу Бексултан;

– бывший сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Султанов Эрлан Жанибекович;

– заместитель командира второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательной роты третьего отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Сыдыкбеков Бабурхан Сыдыкбекович;

– инструктор-спасатель второй мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Таалайбек уулу Баяман;

– старший спасатель второй поисково-спасательной группы второго спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, сержант Табылдиев Нурнияз Нурпаисович;

– начальник кинологической службы Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Темирбеков Самат Джолдошбекович;

– начальник аптеки медицинского пункта второго отдельного поисково-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Токтосунов Омурбек Нурланбекович;

– командир седьмого отдельного мобильного горноспасательного взвода Горноспасательной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, старший лейтенант Турдумамбетов Жумадыл Нурбекович;

– начальник радиационно-химической (бактериологической) службы Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, капитан Чекиров Асан Раимжанович;

– инструктор-водитель первой мобильно-спасательной группы мобильно-спасательного отряда Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Чынгыз уулу Бектур;

– старший санитар – инструктор медицинской службы Республиканского отдельного спасательного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Чырмашова Канзада Абдымажитовна;

– начальник отдела чрезвычайных ситуаций по Ленинскому району Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по городу Бишкек, майор Шарипов Нурлан Керимбекович;

– старший офицер по работе со средствами массовой информации и населением Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Ошской области, лейтенант Шерали уулу Эркебай;

– офицер медицинского отдела Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, младший лейтенант Эрнстова Айпери Эрнстовна;

– командир второй спасательной группы первого спасательного отряда Государственного центра подготовки спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, прапорщик Юсупов Кубаныч Рысбаевич.

Далее мероприятие продолжилось концертной программой.