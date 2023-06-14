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"Газпромбанк" готовится прийти в Кыргызстан

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- Виктория Гунгер
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РКРФ и "Газпромбанк" подписали Соглашение о сотрудничестве в банковской сфере. Церемония состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом стало известно корреспонденту VB.KG.

Речь идет об упрощении процедуры денежных переводов между двумя государствами. Основную ставку страны сделали на цифровое взаимодействие по линии госбанков.

Кроме этого, данная система банковского сопровождения контрактов позволит обеспечить контроль над целевым использованием кредитов.

Отметим, с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ-2023. Впервые за двадцать лет существования он начался с сессии, посвященной бизнес-диалогу Кыргызстана и России.


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URL: https://www.vb.kg/430398
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан
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