РФ будет направлять трудовых мигрантов в регионы с дефицитом рабочей силы

Россия планирует привлекать мигрантов в те регионы, которые испытывают недостаток рабочей силы. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, передает с форума корреспондент VB.KG.

Он напомнил, что благодаря помощи РФ уже отрыты пять школ в Таджикистане, и планируется строительство девяти школ в Кыргызстане.

"Раньше шла работа по высшему образованию, но начальное образование тоже играет серьезную роль. Поэтому мы удвоили число педагогов русского языка за рубежом. Что касается мигрантов, то мы для их удобства запустили приложение. Те, кто едет работать в РФ через портал "Госуслуг", смогут получить всю необходимую информацию. Тем более, что РФ не теряет интерес к работающим иностранным гражданам, рынок требует эту силу. А через это приложение сможем улучшить управление миграционными потоками. Также мы хотим помочь тем, кто планирует жить и работать в России", - подчеркнул он.

Спикер Константин Затулин напомнил в свою очередь, что власти РФ долго добивались отмены требований от соотечественников по выходу из гражданства той страны, откуда они прибыли. Он отметил, что "не соотечественникам" это разрешено, а им – нет.

"Эта категория все время пропадает. Ведь есть право соотечественников на возвращение на родину", - сказал он.

Напомним, с 14 по 17 июня в северной столице России проходит 26-ой Петербургский международный экономический форум.