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Ольга Абдыкеримова: Приятно осознавать, что твоя кровь спасла чью-то жизнь

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- Нина Ничипорова
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Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Этот год не стал исключением для Ольги Абдыкеримовой, старшей медицинской сестры, администратора отделения медицинской реабилитации медицинского центра "ЮРФА" в Бишкеке, которая уже более двадцати лет дарит другим не только свою кровь, но и жизнь. В интервью vb.kg она рассказала, почему стала донором, согласна ли с утверждением, что донорство – это "тихий подвиг".

- Донором я стала еще во времена студенчества. Это был осознанный шаг: моя кровь спасла жизнь однокурснику, а после этого начала сдавать кровь регулярно. У меня вторая группа крови с отрицательным резус-фактором. Как известно, такая кровь встречается гораздо реже, чем с положительным резус-фактором. Меня стали часто приглашать в центр крови для адресной сдачи, для какого-то определенного пациента, которому требовалась именно такая кровь, как моя. Обычно я сдаю кровь три-четыре раза в год, но в экстренных случаях, по мере необходимости, случается и больше.

Кровь сдаю безвозмездно, не получаю за это никаких бонусов. Мне было бы стыдно брать за нее деньги. Ведь люди обращаются за кровью в самый критический момент, когда чья-то жизнь висит на волоске и напрямую зависит от донора. И потом - я же медик. А люди моей профессии обязаны помогать, в том числе и безвозмездно. И уж, конечно, не считаю это подвигом. Это скорее долг каждого здорового гражданина.

И скольким больным вы помогли? Сколько крови "подарили" им?

- За 20 с лишним лет донорства никогда не считала, сколько всего я сдала крови. За один раз забирается примерно 450 миллилитров. Когда была пандемия ковида и после того, как я сама переболела, за три-четыре месяца трижды сдавала кровь на плазму для крайне тяжелых ковидных больных, потому что была надежда, что плазма человека, который переболел ковидом, стимулирует иммунитет. Одного из "своих" пациентов я знаю лично, и после выздоровления, за свое спасение он сказал мне столько добрых слов. Очень приятно осознавать, что ты помог кому-то в тяжелой ситуации. Испытать такое чувство лучше всякого поощрения!

В обществе все еще бытует мнение, что эта процедура небезопасна. Что скажет донор с многолетним стажем?

- Процедура сдачи крови абсолютно безопасна. И опасения по поводу того, что при сдаче крови можно чем-то заразиться абсолютно беспочвенны. Говорю так и как донор, и как медик. Всё абсолютно стерильно, расходные материалы одноразовые, распаковываются при доноре в момент сеанса, а после использования утилизируются. Еще раз повторяю, это абсолютно безопасная процедура! Более того, для самого донора сдача крови в определенной мере даже полезная процедура: после неё обновляются клетки и сама кровь, что хорошо для организма и иммунитета.

В Республиканском центре крови не устают повторять, что донорство крови является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи во имя сохранения жизни больным и пострадавшим при авариях, стихийных бедствиях, катастрофах, военных действиях. Без применения качественных компонентов и препаратов крови невозможно развитие таких важных отраслей медицины, как гематология, онкология, кардиохирургия, трансплантология, неотложная хирургия. К большому сожалению, в последние годы в Кыргызстане отмечается тенденция к снижению донорства крови. Общее количество доноров в стране за последние пятнадцать лет уменьшилось более чем в пять раз: в 1990 году их было более 150 тысяч, а в 2022 году - около 30 тысяч доноров.


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URL: https://www.vb.kg/430404
Теги:
сдача крови, медицина, пандемия, пациент, клиника Юрфа
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